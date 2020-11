[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 최근 광양여자고등학교에서 다채로운 진로·직업교육을 통해 진로탐색과 진로설계를 지원, 학생들로부터 호응을 받았다고 17일 밝혔다.

이번 프로그램은 지난 11일 광양여고 1학년과 2학년 학생 총 345명이 참여한 가운데 진행됐으며, 개인별 진로탐색 및 진로설계를 수립할 수 있도록 구성됐다.

세부 프로그램에서는 드론전문가, 바리스타, 방송콘텐츠기획자, 소프트웨어개발자, 기자, 아나운서, 요리연구가, 캘리그라퍼, 특수분장사, 퍼퓸디자이너, 플로리스트, 헤어디자이너 직업교육 등이 이뤄졌다.

윤오남 조선대 대학일자리센터장은 “진로·직업교육 프로그램을 제공해 변화하는 직업세계에 대한 이해를 위해 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

