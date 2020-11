▲임병호(요셉)씨 별세, 임선규·한규·명진씨 부친상, 신창섭 대표(트위터코리아) 장인상 = 16일, 충주병원장례식장(주) 301호, 발인 18일 오전 8시, 043-845-5100

