충남, 소나무재선충병 확산방지 ‘특별단속’

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 관내 소나무재선충병의 확산을 막기 위해 특별단속을 벌인다.

도는 이달 23일~내달 11일 소나무류 이동 특별단속을 실시한다고 17일 밝혔다. 단속은 가을철 벌채 시기 도래에 맞춰 실시되며 대상은 소나무, 곰솔, 잣나무, 섬잣나무 등 소나무류에 집중된다.

도에 따르면 지정·고시한 소나무류 반출금지구역 내에서는 방제목적 등을 제외하고 소나무류 이동이 전면 금지된다.

이에 도는 소나무류 반출금지구역 내에서 생산한 원목 등의 사용여부와 화목사용 농가 및 찜질방으로의 재선충병 감염목 무단 이동, 땔감 사용 여부 등을 집중 단속할 방침이다.

단 전면금지 동안에도 예방 약제를 주사했거나 다른 예방조치로 재선충병의 감염이 없다는 확인증을 받은 조경수와 분재 이동은 가능하다.

이상춘 산림자원과장은 “재선충병은 외부에서 유입된 감염목 이동으로 확산되기 쉽다”며 ”관련법에 따라 소나무류 반출금지구역에서 정당한 절차 없이 소나무류를 옮긴 자는 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처할 수 있고 차량 운전자도 같은 처벌을 받을 수 있어 주의가 필요하다“고 당부했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr