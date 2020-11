[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 청주상주고속도로 영덕방향 화서주유소는 전문 공공기관에 의뢰, 정량 판매를 위한 주유기 계량 검정 평가를 받았다고 17일 밝혔다.

국제공인 시험인증기관인 한국기계전기전자시험연구원(KTC)는 이번 화서주유소에 대한 검정에서 ±30㎖ 정량 오차 범위를 확인했다.

주유소 관계자는 "법정 주기에 관계없이 매년 2회 이상 계량 검정과 매월 자체 검량을 통해 정량주유가 될 수 있도록 노력하고 있다"면서 "코로나19 지역사회 감염 차단을 위해서도 고강도 방역대책을 계속 유지하고 있다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr