[포토]오승록 노원구청장, 국제라이온스협회 354-C 업무협약 체결

[아시아경제 박종일 기자]노원구(구청장 오승록)가 16일 오전 11시30분 노원구청 2층 대강당에서 국제라이온스협회354-C와 업무협약식을 가졌다.

국제라이온스협회는 비종교 봉사단체로 205개국에서 활약하는 국제적인 사회봉사단체다. 국제라온스협회 354-C지구는 강북 8구를 관할로 두고 있으며 노원구에는 7개 클럽이 구성돼 다양한 봉사활동을 펼치하고 있다.

이날 업무 협약식은 지구협회가 노원구 내 저소득 주민을 위한 다양한 후원 및 결연사업, 지역의 복지욕구에 기반한 복지서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

‘구청-국제라이온스354-C지구’의 구 단위와 ‘주민센터-관내소속 7개 클럽’ 협약이 동시에 체결해 동 단위 복지자원체계를 함께 구축한다.

이날 행사에는 오승록 노원구청장을 비롯 국제라이온스354-C지구 임원과 개별클럽 회장 25명과 동장, 주민복지협의회장 39명이 참석한 가운데 국민의례, 협약내용 안내, 인사말씀, 협약서 서명, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “소외계층과 복지사각지대에 놓여있는 어려운 이웃들을 위해 항상 앞장서는 협회에 고맙다”며 감사함을 전했다.

