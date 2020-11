[포토]유덕열 동대문구청장, 서울청년센터 공사현장 점검

구, 시비 13억 투입 청년 교류 활동 지원 공간 조성…청년 종합 상담 지원...12월 초 개관 예정…라운지, 북카페, 공유부엌, 팟캐스트 공간, 창업공간 등 갖춰

[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 16일 서울청년센터 동대문 오랑 공사현장을 찾아 공사 마무리 작업 상황을 점검했다.

유 구청장은 이날 오후 2시30분 청량리역 광장(전농동 591-52, 53)에 조성하는 서울청년센터 동대문 오랑 공사 현장을 찾았다.

다음달 초 개관을 앞두고 한창 마무리 공사 작업 중인 현장을 점검하기 위해서다.

서울청년센터 동대문 오랑은 지역 중심의 청년 교류 활동 지원 공간으로 강동, 은평, 관악, 금천 등 다른 오랑처럼 건물 임대 형태가 아닌 단독 건물로 조성, 전 층을 청년 공간으로 사용한다. 1층에 북카페, 공유부엌, 소형무대, 운영사무실 등을 2층에는 창업공간, 소회의실, 상담실, 팟캐스트 공간, 3층에는 40석 규모의 세미나실, 라운지 등을 갖췄다.

구는 시비 13억 원을 투입해 올 6월부터 공사를 시작, 12월 초 개관을 목표로 마무리 공사를 진행 중이다. 이날 유 구청장은 청년들의 이용 편의와 안전을 위해 2층 남자화장실 소변기 추가 설치 및 통 유리창 안전바 설치 등을 요청하는 등 현장을 꼼꼼히 점검했다.

동대문구는 동대문 오랑이 본격적으로 운영되면 종합 상담 지원체계를 구축하고 미취업·경제 문제, 주거 문제, 심리적 문제 등 청년의 다양한 고민을 상담할 예정이다. 상담을 통해 도움 받을 수 있는 청년정책 사업을 연계하여 청년들을 지원할 수 있다.

이밖에도 안전하고 지속가능한 관계망 형성을 지원, 사업 운영 중 드러나는 청년의 욕구 맞춤형 프로그램 기획 및 운영, 청년들의 활동과 휴식이 자유롭게 이뤄질 수 있는 공간 조성, 커뮤니티 지원 프로그램 운영 등이 활발하게 진행될 계획이다.

유덕열 동대문구청장은 “청년의 수요에 맞는 실질적 지원을 통해 동대문 오랑이 청년정책의 새로운 거점으로 거듭날 것”이라며 “동대문 오랑의 공사를 잘 마무리하여 청년들에게 활동, 교류, 휴식 공간을 제공, 청년 프로젝트 공모 및 지원을 적극적으로 해나가겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr