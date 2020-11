조선대 대학일자리센터, 취업·진로 SET-UP 프로그램 성료

유망 취업분야 고령자안전운전지도자 자격증 취득 과정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 대학일자리센터가 작업치료학과 학생들의 유망 취업분야인 고령자안전운전지도사 2급 자격증 취득을 지원하는 ‘취업·진로 SET-UP’ 프로그램을 진행해 큰 호응을 얻었다.

16일 조선대 대학일자리센터에 따르면 지난 7일 개최된 이번 특강 프로그램은 ▲고령자의 특성과 운전에 영향을 주는 노인질환▲고령운전자 면허제도 및 도로교통공단의 고령자교통안전교육▲고령자 운전평가와 컨설팅 이론과 실습 ▲고령자안전운전지도사 2급 자격시험 등으로 구성됐다.

참여 학생들이 이번 교육을 통해 고령자안전운전지도사(2급) 자격증을 획득하고 취업에 실질적으로 도움이 되는 역량을 기를 수 있도록 설계됐다.

윤오남 조선대 대학일자리센터장은 “앞으로도 유망 취업분야 전문심화교육을 통해 개인별 직무핵심역량 향상에 노력하고자 하며, 다양한 교육지원을 통해 성공취업에 이르도록 힘쓰겠다”고 말했다.

