소연평도 전복 어선 선장 숨진채 발견…실종 선원 2명 수색

[아시아경제 박혜숙 기자] 서해 북단 소연평도 해상에서 12t급 어선 A호가 전복, 실종된 선원들에 대한 수색이 진행중인 가운데 이 어선의 선장이 사고 발생 이틀만에 숨진 채 발견됐다.

16일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오후 1시 29분께 실종된 A호의 선장 B(63)씨가 해경에 의해 발견됐으나 이미 숨진 상태였다. 해경은 지난 14일 전복된 A호를 바로 세우는 작업을 하다가 선박 우측에서 숨진 B씨를 발견했다.

이로써 이 사고로 인한 사망자는 모두 2명으로 늘었으며 실종자는 2명이다.

해경과 해군은 사고 지점 인근 해상을 4개 구역으로 나누고, 경비함정 등 선박 17척과 헬기 등 항공기 10대를 투입해 실종자들을 찾고 있다.

A호는 앞서 14일 오후 6시 7분께 인천 옹진군 소연평도 남서쪽 43㎞ 해상에서 전복됐다.

사고 당시 A호에는 B씨 등 선원 5명이 타고 있었으며 이들 중 1명은 인근 선박에 먼저 구조됐다. 이어 C(57)씨가 이날 오후 해경에 구조됐으나 결국 숨졌다.

사고 직전 A호는 그물을 걷어 올리는 '양망 작업'이 정상적으로 이뤄지지 않자 주변에 있던 어선에 도움을 요청했던 것으로 확인됐다.

해경은 다른 어선이 밧줄을 A호 선수(뱃머리)에 연결한 뒤 끌어당기는 과정에서 A호의 균형이 좌측으로 쏠리며 전복된 것으로 보고 있다.

해경 관계자는 "현재 사고 지점 해상의 유속이 시속 5.6㎞로 빠른 편"이라며 "나머지 실종자 2명도 계속 찾고 있다"고 밝혔다.

