목포대, 사제 간 소통과 공감의 시간 가져

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포대학교(총장 박민서) 교육혁신개발원(원장 오장근)은 지난 9일부터 13일까지 도림캠퍼스 일원에서 따뜻한 소통과 공감이 함께 하는 ‘2020 사제동행 한 끼 프로젝트 주간’을 운영했다고 16일 밝혔다.

사제동행 한 끼 프로젝트는 지도교수와 재학생이 한 팀을 이뤄 58팀 347명이 참여했으며, 사제동행 주간 중 점심 한 끼를 나누며 사제 간 소통을 통한 친밀감 향상과 학업성취에 필요한 동기부여 및 화합의 장으로 진행했다.

사제동행에 참여한 팀이 작성한 한 줄 평에 “사제동행 한 끼 프로젝트는 사랑, 사제의 유대감 연장, 선택이 아닌 필수, 즐거움, 소통이다”라는 등 다양한 내용이 담겼으며, 프로그램에 참여한 환경교육과 학생은 “교수님과 비대면 수업으로 깊은 대화를 못 나눴었는데 사제동행 한 끼를 같이 먹으면서, 깊은 대화를 할 수 있어서 좋았다”라는 소감을 남겼다.

오장근 교육혁신개발원장은 “올해 코로나19로 인해 교수와 학생이 직접 만날 기회가 적었는데 이번 사제동행 프로그램을 통해 교수와 학생이 소통과 공감하는 기회가 되길 바란다”면서 “앞으로 지속해서 공감과 즐거움이 함께하는 목포대 캠퍼스를 만드는 데 노력하겠다”고 말했다.

