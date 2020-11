경남도 인재개발원, KDI 국제정책대학원장 초청 특강 “그린뉴딜과 지속가능한 성장”

“한국판 뉴딜의 성공 위해 사회적 합의가 중요”

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도 인재개발원은 16일 오후 1시, 유종일 KDI 국제정책대학원장을 초청해 ‘그린뉴딜과 지속가능한 성장’을 주제로 특강을 실시했다.

이번 특강은 인재개발원 신규임용후보자 과정 등 교육생 300명을 대상으로 양방향 온라인 영상교육으로 진행했다.

유종일 원장은 현재 주빌리지 은행대표, 국민재산되찾기운동본부 공동대표를 맡고 있다.

이날 강의에서 유 원장은 기후 변화와 포스트 코로나 시대에 경제 위기를 극복할 수 있는 핵심이 “그린뉴딜”이라고 제언했다. “그린뉴딜”이 미래 세대를 위한 정책으로 기후변화와 경제 일자리, 불평등 문제를 동시에 해결할 수 있는 대안이라는 설명이다.

유 원장은 재생에너지 정책과 관련해 에너지 전환과 순환 경제 정책은 그 과정에서 새로운 일자리와 삶을 가져다주리라 전망하면서 우리나라도 재생에너지 보급을 확대해 변화하는 수출 시장에 대응해야 한다고 강조했다.

김성규 도 인재개발원장은 “이번 특강으로 그린뉴딜에 대한 이해의 폭을 넓히고, 정책 방향을 함께 고민하는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 우리 원에서는 도정 핵심과제 성과 창출을 위해 다양한 맞춤형 교육을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

