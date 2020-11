코스피 지수가 2년 10개월 만에 2,500선을 돌파하며 장을 마친 16일 서울 을지로 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 나오고 있다. /문호남 기자 munonam@

