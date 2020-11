[아시아경제 이승진 기자] 롯데면세점 2020년 3분기 매출 8453억 원, 영업손실 110억 원을 기록했다고 16일 공시했다.

매출은 직전분기 대비(전년 동기 대비 46% 감소) 45% 증가했다. 영업손실은 직전분기 약 778억 원에서 110억 원으로 크게 줄으며, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 역대 최악의 실적을 거둔 올해 2분기에서 반등했다.

최근 중국 내수시장 회복세에 따른 상업성 고객의 구매액 증가가 매출 증대를 이끌었으며, 경영 효율화를 통한 비용절감과 공항임대료 감면 정책 등이 수익성 개선에 도움이 됐다고 롯데면세점 측은 설명했다.

롯데면세점 관계자는 "4분기에도 매출 증가가 이어질 것으로 예상한다"라며 "임대료 감면 정책이 본격적으로 적용되고 원가 등 지속적인 수익성 개선 노력을 통한 비용 절감 효과 또한 나타날 것으로 보인다"고 했다.

