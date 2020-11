서울 등 수도권 초미세먼지 농도가 '나쁨' 수준을 보인 16일 서울 남산서울타워를 찾은 시민들이 뿌연 도심 하늘을 배경으로 쉬고 있다. /문호남 기자 munonam@

