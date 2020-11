중국발 미세먼지 영향으로 올가을 들어 처음으로 초미세먼지 주의보가 발령된 16일 서울 여의도 한강공원에서 바라본 도심의 모습이 뿌옇게 보이고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.