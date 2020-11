16일 서울 영등포 여의도 밤섬에 백화현상이 발생한 버드나무 가지에 검은색의 민물가마우지가 앉아 있다. 밤섬의 버드나무가 하얗게 변하는 ‘백화(白化) 현상’이 나타나는 것은 민물가마우지 배설물 때문이다. 백화현상이 발생하면 버드나무 새순이 잘 돋지 않거나 아예 고사하는 사례가 많아, 서울시는 매년 배설물을 씻어내는 물청소를 시행하고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.