조원태 "공적자금 투입 최소화 위한 결정…양사 일터 지킬것"

"그간 불미스러운 일로 국민께 심려 끼쳐드린 점 사과"

[아시아경제 유제훈 기자] 조원태 한진그룹 회장은 16일 아시아나항공 인수 결정과 관련 "대한민국 항공산업을 지속 성장시키고, 공적자금 투입 최소화로 국민 부담을 덜어드리기 위한 결정"이라며 "양사 임직원의 소중한 일터를 지키는 데 최우선의 가치를 두고 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

조 회장은 이날 국민을 대상으로 한 입장문을 내고 "대한민국 선도항공사로서 국내 항공산업의 재도약을 위한 역할을 성실히 수행해 국민께 보답하겠다"며 이같이 밝혔다.

조 회장은 "인수를 결정하기 까지 많은 고민과 부담이 있었다"면서도 "수송으로 국가에 기여한다는 그룹의 창업이념을 충실히 수행하는 것이 우리에게 주어진 시대적 사명이라 생각했다"고 전했다.

이어 조 회장은 "양사 임직원들이 모든 처우와 복지를 차별없이 동등히 누리도록 할 것"이라면서 "또 윤리경영, 책임경영, 투명경영을 원칙으로 고객과 주주가치 제고를 위해 최선을 다하는 한편, 합리적 운영으로 소비자 편익도 향상시킬 것"이라고 말했다.

특히 조 회장은 한진일가를 둘러싼 지난 수년 간의 구설수를 의식한 듯 "불미스러운 일로 국민에게 심려를 끼쳐드린 점에 대해 저희 가족을 대표해 깊이 사과드린다"면서 "이번 통합작업과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기극복에 최선을 다해 국민의 관심과 성원에 보답하겠다"고 강조했다.

조 회장은 아울러 "이런 노력을 토대로 세계 10위권 항공사로 도약, 대한민국의 위상을 더욱 높이고 국가경제 발전에 기여하겠다"면서 "많은 성원과 협조를 부탁드린다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr