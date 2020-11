조선이공대 ‘일-드림 언택트 취업박람회’ 내달 11일까지

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 포스트 코로나 시대를 맞아 조선이공대학교가 언택트 취업박람회를 개최한다.

조선이공대는 16일부터 내달 11일까지 재학생 및 졸업생 구직자들을 위한 ‘2020 일-드림(Job Dream)언택트 취업박람회’를 전용 홈페이지를 통해 개최한다고 밝혔다.

이번 박람회는 교육부의 전문대학혁신지원사업의 하나로, 코로나19 확산방지를 위해 비대면(언택트)으로 운영된다.

언택트 박람회는 취업을 희망하는 대학과 기업 간 상호 일자리 창출은 물론 기업의 인력난 해소를 위해 미취업자와 구인기업자의 일자리 매칭의 장이 될 것으로 기대된다.

㈜오이솔루션, ㈜타마스, ㈜고아정공 등 30개 기업이 참가하며, 조선이공대 언택트 취업박람회 홈페이지에서 이력서 제출, 비대면(화상)면접 등을 통해 채용까지 이어질 계획이다.

또한 상호의사소통형 라이브 채용설명회, 줌(Zoom)프로그램을 사용한 실시간 상담, 박람회 온라인 생중계 등 취업을 위한 다양한 정보가 홈페이지에서 제공된다.

조선이공대는 박람회 기간 중 이벤트를 통해 에어팟, 아이패드미니, 외장하드 등 경품도 지급할 예정이다.

조순계 조선이공대 총장은 “올해 코로나19로 채용시장은 더욱 얼어붙었으며, 취업을 희망하는 청년들 또한 많이 위축돼 있다”며 “‘일-드림 언택트 취업박람회’는 우수 구인기업의 일자리 정보제공과 취업을 희망하는 구직자의 상호 매칭을 위한 자리로, 모두 어렵고 힘든 이 시기 취업난과 구직난 해소에 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr