LH-성남시, 중원 공영주차장 부지에 440가구 행복주택 건립

[아시아경제 문제원 기자] 경기도 성남시 중원구 공영주차장 부지에 440가구 규모의 행복주택이 들어선다.

한국토지주택공사(LH)는 지난 13일 성남시와 '성남중원 행복주택 및 공영주차장 복합개발 사업'을 위한 기본업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

사업대상지는 성남 중원구 성남동 2811 일대 공영주차장 부지 약 2만㎡로, 정부의 수도권 주택 30만호 공급 정책에 따라 지난해 5월 도심 공공부지를 활용한 공공주택 건설 대상지로 선정된 곳이다.

부지는 서울 지하철 8호선 수진역과 신흥역 사이에 위치 했다. 서쪽에는 성남중앙초ㆍ성일중ㆍ성남여고 등 9개의 학교가 밀집해 있고 동쪽으로는 대규모 재개발아파트가 입주했거나 공사중이다.

이번 협약은 공동사업시행자인 LH와 성남시가 중원 공영주차장 부지 복합개발을 성공적으로 추진하기 위해 체결했다.

양 기관은 부지 일부에 차량 300여대를 수용할 수 있는 지하1층~지상2층 공영주차장을 신축하고, 나머지 부지에는 440가구 규모의 행복주택을 건설한다. 2024년 상반기 준공을 목표로 사업승인, 인허가 등 사업절차에 협력하기로 했다.

변창흠 LH 사장은 "입지조건이 우수한 공공부지에 행복주택을 공급해 청년인구가 유입되면 성남 원도심이 보다 활성화될 것으로 기대한다"며 "주민, 지자체와 긴밀히 협력해 성공적인 복합개발 모델을 만들겠다"고 말했다.

