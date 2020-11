LF 콜한 "직구보다 더 큰 혜택…블프 이벤트"

[아시아경제 조유진 기자] 생활문화기업 LF(대표 오규식)가 전개하는 미국의 신발 브랜드 콜한이 16일부터 2주 동안 '콜한 블랙프라이데이' 이벤트를 프리미엄 라이프스타일 전문몰 LF몰을 통해 진행한다.

이번 이벤트 기간 동안 총 400여가지의 신발 아이템을 최소 35%부터 최대 70%까지 할인된 가격에 판매한다. 남성용 스니커즈, 옥스포드화부터 여성용 스니커즈, 앵클 부츠, 롱 부츠, 캐주얼 부츠 등 콜한을 대표하는 다양한 인기 아이템들이 준비됐다.

이번 행사에서는 대표적으로 ▲고투 첼시 여성 캐주얼 부츠가 60% 할인된 11만원대 ▲이사벨 여성 스트레치 롱 부츠가 60% 할인된 15만원대 ▲제너레이션 제로그랜드 남성 스니커즈가 40% 할인된 10만원대 ▲그랜드프로 테니스 남성 스니커즈가 40% 할인된 10만원대 ▲그랜드 크로스코트 남성 스니커즈가 35% 할인된 9만원대에 판매된다.

아울러 콜한은 행사 기간 동안 LF몰 회원을 대상으로 무료 사이즈 교환권을 무제한으로 제공해, 많은 소비자들이 느끼는 직구의 불편함을 해소하고 사이즈 교환의 고민 없이 만끽할 수 있는 쇼핑의 즐거움을 전한다는 계획이다.

콜한 관계자는 “콜한을 대표하는 인기 아이템을 선별해 합리적인 가격에 선보이는 절호의 쇼핑 찬스”라며 “올해 고객들께서 주신 성원에 보답하기 위해 콜한의 믿을 수 있는 정품을 특별한 혜택에 구매할 수 있는 블랙프라이데이 이벤트를 준비했다”고 말했다.

한편, 2014년부터 LF가 국내에 전개하고 있는 콜한은 1928년 미국에서 두 명의 창립자 트레프톤 콜과 에디 한의 이름을 따 론칭된 글로벌 퍼포먼스 라이프스타일 브랜드로 신발의 새로운 카테고리를 개척해 나가며 주중과 주말을 가리지 않고 언제 어떠한 환경에서도 신을 수 있는 신발을 만들고 있다.

