부산 수질항목 279종 정보담은 ‘친절한 백과사전씨’ 나왔다

부산상수도사업본부, ‘수질항목 백과사전’ 발간

법정·환경부 항목에 부산시 자체 감시항목 포함

수질사고 위기 대응…시민이용 관공서 등 비치

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산의 수질 환경 특성을 총망라한 ‘백과사전’이 나왔다.

부산시 상수도사업본부는 부산의 특성에 맞도록 설정한 수질항목 총 279종에 대한 ‘수질항목 백과사전’을 펴내 배포에 들어간다고 16일 밝혔다.

백과사전은 B5 규격으로 총 343쪽이다. ▲먹는 물 수질 기준항목 60종 ▲클로로페놀 등 환경부 감시항목 29종 ▲과불화화합물과 같은 부산시의 특성에 맞는 자체감시항목 190종 등 총 279종의 정보를 담고 있다.

물질 특성, 수질 기준, 환경 중 존재, 분석방법, 처리방법 등의 상세한 수질 정보를 알 수 있다.

최근 이슈가 되고 있는 먹는 물 수질 기준항목 중 미생물, 건강상 유해영향 무기물질, 건강상 유해영향 유기물질, 심미적 영향 물질, 소독제 및 소독 부산물질 등에 대한 설명도 포함돼 있어 수질의 전반적인 이해도를 높이고 있다.

상수도사업본부는 이를 수질 사고 등 위기상황 발생 시 신속·정확한 대응을 위한 자료로 활용할 계획이다.

시민이 자주 이용하는 수도사업소, 관공서 민원창구 등에 비치해 다양한 수질 정보를 언제든지 접할 수 있도록 할 방침이다. 상수도사업본부 홈페이지에 전자문서(PDF)형태로도 공개할 예정이다.

이근희 부산시 상수도사업본부장은 “부산시의 체계적 수질 관리와 먹는 물에 대한 시민의 궁금증을 풀어주기 위해 관련 정보를 한데 모아 백과사전을 발간하게 됐다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr