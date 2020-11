[아시아경제 이민지 기자] 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 808,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 791,000 2020.11.16 08:13 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…삼성전자 1조 넘게 순매수[주간증시 리뷰]호재에 민감한 증시, 코스피 2500선까지 '껑충'[주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인 close 는 16일 3분기 영업이익으로 2176억원을 기록해 전년동기대비 68% 늘었다고 공시했다. 매출액은 47% 증가한 5851억원으로 집계됐고 순이익은 34% 증가한 1525억원을 기록했다.

