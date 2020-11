BJ감스트, 방송 중 떨어진 크로마키 맞고 부상…"뇌진탕·뇌출혈로 방송 불가"

[아시아경제 최은영 기자] 유명 BJ 감스트가 방송 중 부상을 당해 병원에서 검사를 진행한 결과 뇌진탕과 뇌출혈 소견을 받고 입원했다.

15일 감스트측은 아프리카TV 방송국 공지 게시판을 통해 "감스트가 아침방송을 하다가 크로마키가 떨어지면서 머리를 박았다"라며 "방송 종료 후에도 머리가 계속 아파 병원을 갔는데 뇌진탕인 것 같다고 해 일단 입원을 했다"라고 밝혔다.

이어 "뇌출혈 소견까지 말해 내일 MRI 촬영을 해봐야 할 것 같다. 그래야 정확하게 어떤 상황인지 알 수 있을 것 같다. 일단 오늘 방송은 아무래도 어려울 것 같다"라고 전했다.

그러면서 "혹시 지난번처럼 욕을 하시거나 거짓말이라고 하시는 분들이 있을까 봐 영상을 올린다"라며 사고 당시 영상을 클립으로 게재했다.

영상 속에는 방송 중 갑작스럽게 떨어진 크로마키에 머리를 찧은 감스트가 괴로워하는 모습이 담겨 있었다.

이는 감스트가 최근까지 성대, 요로결석, 스토커 사건 등으로 인해 잦은 휴방을 결정하면서 몇몇 누리꾼들이 불만을 제기했던 것을 의식한 것으로 보인다.

한편 감스트는 유명 BJ로 축구에 대한 애정으로 축구 방송을 시작한 후, 결국 K리그 홍보대사까지 이르며 성공 가도를 달려왔다. 한 방송에서는 "월수입이 약 2억 원이다"라고 밝힌 바 있다. 이에 휴방까지 결정한 그의 건강 상태에 많은 팬이 우려를 표하고 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr