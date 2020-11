CGV 이어 메가박스도 영화 관람료 인상

일반관·컴포트관·MX관 평균 1000원 올라

"운영 안정성 한계 도달해 가격 인상 불가피"

CGV에 이어 메가박스도 영화 관람료를 인상한다.

메가박스는 오는 23일부터 일반 영화 관람료(성인)를 주중 1만2000원, 주말(금~일) 1만3000원으로 각각 올린다고 13일 전했다. 일반관, 컴포트관, MX관 관람료를 평균 1000원씩 인상한다. 관계자는 "시간대나 지점에 따라 현행과 같거나 인상 폭이 다를 수 있다"고 했다.

인상 배경은 한 달 전 CGV와 같다. 극장 고정비(임차료·관리비·인건비) 증가와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화에 따른 경영 악화다.

관계자는 "코로나19 확산으로 영화 시장이 급격히 위축돼 심각한 경영 위기를 맞았다"고 밝혔다. "지난 2월부터 비상 경영체계를 도입하고, 경영진 급여 반납·전 직원 순환 무급휴직·운영시간 축소·일부 지점 폐점 등 자구 노력을 해왔으나 경영 정상화 불확실성이 해소되지 않았다"며 "운영 안정성이 한계에 도달해 가격 인상이 불가피하다"고 설명했다.

돌비 시네마와 프리미엄 특별관 더 부티크, 발코니, 프라이빗 관람료는 인상 대상에서 제외한다. 국가유공자, 장애인, 만 65세 이상 경로자, 미취학 아동, 경찰·소방 종사자에게 적용해온 우대 요금도 그대로 유지한다.

조조(오전 10시 이전), 일반(오전 10시~오후 11시), 심야(오후 11시 이후)로 나눠 운영해온 시간대는 일반 시간대를 브런치(오전 10시~오후 1시)와 일반(오후 1시~오후 11시)으로 세분화한다. 관계자는 "고객 관람환경을 고려해 내리는 조치"라며 "지점에 따라 브런치 및 심야 운영 여부가 다를 수 있다"고 했다.

