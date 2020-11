포스코건설, 대구 '더샵프리미엘' 분양

[아시아경제 유인호 기자] 포스코건설이 14일 대구 침산동에서 선보이는 ‘더샵프리미엘’의 견본주택을 개관하고 오는 24일부터 청약에 나선다.

더샵프리미엘은 23일 특별공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위 청약을 한국감정원 청약홈에서 접수받는다. 당첨자 발표는 다음달 1일이며, 계약은 14~16일까지 사흘간 실시한다.

대구광역시 북구 침산동305-4번지에 들어서는 더샵프리미엘은 지상 최고 48층 3개동 아파트 300가구,주거형 오피스텔 156실 규모다. 전용면적별로는 ▲70㎡A 85가구 ▲70㎡B 85세가구 ▲84㎡A 87가구 ▲84㎡B 43가구 이며, 오피스텔은 ▲84㎡ 156실로 구성된다. 입주는 2024년 9월 예정이다.

더샵프리미엘은 포스코건설만의 특화설계로 입주자들에게 편의를 제공한다. 4베이 구조로 설계해 통풍과 채광을 최대화했고 알파룸, 안방 드레스룸 등으로 수납공간과 공간활용성을 높였다. 주거형 오피스텔 역시 4베이 구조의 장점에다 복도 팬트리,빌트인 김치냉장고,시스템 에어컨 등 특화상품을 기본으로 제공한다.

커뮤니티 시설로는 야외에서 여가생활을 즐기도록 더샵 가든,갤러리 가든,웰컴티하우스 등이 조성되며,단지 내 편리한 생활을 누릴 수 있도록 피트니스룸,독서실,스마트워크룸 등이 들어설 예정이다.

포스코건설이 건설업계 최초로 론칭한 주택 분야 스마트기술 브랜드인 ‘아이큐텍(AiQ TECH)’을 적용해 세대 내 각종 기기와 네트워크 시스템 정보를 음성인식 앱으로 제어할 수 있다.

더샵프리미엘은 도보로 통할할 수 있는 거리에 칠성초,침산초,달산초,대구일중,칠성고,경상여고 등 다수의 학교가 있다. 단지 인근에 대형마트와 백화점,대구복합스포츠타운 등 각종 편의시설이 있어 편리하게 이용할 수 있다.

청약과열지역에 포함되지 않은 대구 북구는 만 19세 이상에 1순위청약자면주택 소유, 세대주 여부에 상관없이 청약 할 수 있다. 전매제한은 3년으로 소유권 이전 등기 전에 전매가 가능하다. 또 계약금 1차 1000만원 정액제를 도입해 청약자의 부담을 줄였다.

주거형 오피스텔은 지역 제한없이 전국 어디서나 청약이 가능하다. 청약통장이 없어도 만 19세 이상이면 누구나 청약할 수 있다. 계약금을 10%만 내면 계약 후 즉시 전매가 가능한 점도 특징이다.

견본주택은 대구시 수성구 범어동 43-18에 위치했다.

