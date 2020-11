대한민국 꿀잠프로젝트 '슬립테크 2020 전시회', 13일~15일 서울 코엑스 D홀서 개최

코로나19 시기에 불면증과 수면장애로 고민하는 많은 사람들에게 건강한 수면을 위한 방법을 알려주는 특별한 전시회가 열린다.

한국수면산업협회와 대한민국 최대 의사 포털 메디게이트를 운영하는 메디씨앤씨가 주최하고, 메디게이트뉴스와 팀마이스가 주관하는 이번 2020 대한민국 꿀잠 프로젝트 ‘슬립테크2020’ 전시회는 11월 13일~15일까지 서울 강남구 삼성동 코엑스 3층 D홀에서 개최된다.

‘슬립테크2020’ 전시회는 국민들에게 수면건강의 중요성을 일깨워 수면장애를 하나의 질환으로 인식할 수 있도록 하고, 수면산업 성장에 일조하기 위해 마련됐다.

국내 수면산업은 2012년 5,000억원 규모에서 지난해 3조원을 넘어서면서 7년 만에 무려 6배나 성장한 것으로 알려졌다. 세계적으로 수면산업이 신성장동력으로 떠오르면서 침대와 베개 같은 전통적인 소비재 외에 의료와 제약·바이오 분야는 물론 뷰티, IT기술이 접목된 제품까지 전 산업 분야에 걸쳐 있다.

‘수면’의 중요성이 커지는 상황에서 수면장애를 호소하는 환자들은 늘고 있다. 국민건강보험공단에 따르면 2019년 ‘수면장애’ 질환으로 의료기관을 방문한 환자는 전년 대비 13% 증가한 64만명으로 집계됐다. 2018년 7월 수면다원검사가 건강보험 적용이 시작되면서 수면장애로 병의원을 찾는 환자들이 더 늘고 있다.

슬립테크2020의 주요 행사에는 수면다원검사 체험 부스에서 수면무호흡증이 있는 환자에 한해 유럽수면학회 인증을 받은 수면의학 전문가로부터 수면다원검사 상담을 받고 수면다원검사를 체험해볼 수 있다.

수면다원검사는 수면장애를 진단하기 위한 검사다. 수면 중 뇌파, 안구운동, 근육의 움직임, 호흡, 심전도 등을 종합적으로 측정하고 동시에 수면 상태를 비디오를 통해 녹화한다. 검사에서 얻어진 기록을 분석해 수면과 관련된 다양한 질환을 진단할 수 있다. 수면다원검사 방법과 결과 예시를 통해 현재 수면상태에 대한 비디오 판독을 체험해볼 수 있다.

대한수면의학회 소속 정신건강의학과 전문의 6명의 1대 1 수면의 질을 높이기 위한 건강상담이 진행된다. ▲취침후 30분 이내로 잠들 수 없었다 ▲한밤 중이나 새벽에 깼다 ▲나쁜 꿈을 꾸었다 ▲화장실에 가려고 일어나야 했다 ▲기침을 하거나 시끄럽게 코를 골았다 등 현재 수면 상태를 진단하고 수면 고민을 상담한다.

이번 슬립테크2020 전시회에서는 주요 전시업체들이 ‘이명 환자들에게 편안한 수면환경 제공을 위한 제품‘, ‘지능형 실시간 건강 모니터링 시스템’, ‘야외 캠핑에서의 수면환경’을 체험해볼 수 있는 공간도 마련했다,

불면증으로 고민하는 사람들을 위한 특별 건강강좌도 마련된다. 수면의학회 특별세미나가 열리는 13일(금)에는 ▲잠과 깸의 비밀 내몸 속 생체시계 이야기 ▲국민건강보험으로 수면 건강지키기 ▲불면증의 진단과 치료 ▲그냥 두면 무서운 코골이, 어떻게 진단하고 치료하나? ▲행복의 수면-어둠의 노예가 되는 불면증에서 벗어나기 강연이 이어진다.

14일(토) 수면건강 특별 건강강좌는 ▲나도 혹시 수면장애일까? 수면건강체크리스트 ▲수험생에 도움이 되는 수면건강 ▲피부미용에 도움이 되는 수면건강 ▲다이어트에 도움이 되는 수면건강 ▲영유아 수면교육법과 밤중 수유 끊는 법 등의 강연이 펼쳐진다.

끝으로 15일 일요일에는 수면건강 IT기술 토크콘서트가 열린다. ▲현재 연구개발되고 있는 수면 관련 제품 ▲수면 AI데이터 분석 알고리즘 ▲수면측정센터 꿀잠 슬립코치 ▲수면과 관련한 디지털 치료제의 연구개발 현황 ▲디지털 치료제 현황과 불면증, 우울증 등과 접목한 디지털 헬스케어 시장 등을 소개한다.

한편 메디씨앤씨 관계자는 “코로나19 시대에 불면증과 수면장애를 호소하는 사람들이 많다”라며 “이들에게 건강한 수면환경을 위한 다양한 정보를 제공하는 특별한 전시회를 마련했다”고 취지를 밝혔다.

