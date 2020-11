서울교통공사 12억 고압살수차 700만 원 분쟁으로 1년 가동 중단

터널 미세먼지 제거 살수차, 용도와 달리 비산먼지억제제 살포 중 장기 고장 ...정진철 시의원, “12억을 들여 도입한 고가의 특수차 장비를 7백만 원 수리비 분쟁으로 1년 간 사용 못 하고 있는데 중요한 용도를 감안했을 때 자체 비용으로 우선 수리하고 구상권 행사했어야” 강조

[아시아경제 박종일 기자] 서울교통공사가 터널 내 미세먼지 제거를 위해 운용하고 있는 고압살수차에 용도와 달리 비산먼지억제제를 섞어 살포하다 장기 고장된 문제가 서울시의회 행정사무감사 도마에 올랐다.

제298회 서울시의회 정례회 서울교통공사에 대한 행정사무감사에서 정진철 시의원(더불어민주당, 송파6)은 “12억 원을 들여 도입한 고가의 특수차 장비를 고작 700만 원의 수리비 분쟁으로 1년 간 사용 못 하고 있는데 터널 내 미세먼지를 제거하는 중요한 용도를 감안했을 때 자체 비용으로 우선 수리하고 구상권을 행사했어야 했다”며 “이렇게 방치한 것은 공공성을 망각한 무책임한 관리의 행태”라며 김상범 서울교통공사 사장을 질타했다.

이어 정 의원은 “고압살수차는 물만 사용해야 하나 기술력이 확인되지 않은 업체의 주장만 믿고 비산먼지억제제를 물과 혼합하여 살포하다 고장났다”면서 “고장 발생 시 업체의 배상약속만 믿고 충분한 검토 없이 비산먼지억제제 사용을 허용했으며 결국 분쟁이 발생”했음을 지적했다.

또, 정 의원은 “스위스에서 70억 원에 도입한 레일연마차의 경우도 지난 8월부터 현재까지 수리를 못 하고 있다”며 “조속히 가동될 수 있도록 근본적인 대책을 수립해야 한다”고 촉구했다.

이에 김 서울교통공사 사장은 지적 사항에 대해 조속히 개선방안을 마련, 추진하겠다고 밝혔다.

서울교통공사가 도시철도 유지보수를 위해 운영하고 있는 레일연마차, 고압살수차, 분진흡입차 등 특수차는 고가의 비용이 드는 것과 달리 정품부품 조달 문제, 외국산 문제 등의 이유로 한 번 고장 시 수리까지 수개월이 소요되고 고액의 수리비가 발생하는 문제가 있다.

