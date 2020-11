[포토]오승록 노원구청장, 공릉평생교육원 개관식 참석

[아시아경제 박종일 기자]오승록 서울 노원구청장은 12일 오후 2시 공릉평생교육원(공릉1동) 개관식에 참석했다.

공릉평생교육원은 노원평생교육원에 이은 두 번째 주민 평생교육시설이다. 7호선 태릉입구역 6번 출구 프레미어스엠코건물 지하 1층에 위치한다. 총 546.78㎡ 규모로 강의실 3개와 다목적실 2개, 바리스타 실습장 등으로 꾸며져 있다.

현재 19개 강좌를 시범운영 중이며, 만족도조사 등을 바탕으로 보완 후 내년부터 본격적으로 20여개 강좌를 운영한다.

이날 개관식에는 구청장과 구의원 및 공릉 1·2동 직능단체장과 공릉평생교육원 강사와 수강생 등 50여명이 참석한 가운데 국민의례, 축사, 테이프컷팅, 기념사진촬영, 시설라운딩 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 ”공릉평생교육원 개관으로 보다 많은 지역 주민들에게 다양한 양질의 프로그램을 제공할 수 있게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 평생학습기회 확대를 위해 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr