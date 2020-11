'여행에 미치다', 음란물 논란 후 대책 발표…"새롭게 거듭나겠다"

[아시아경제 오주연 기자] 여행정보 소개 채널 '여행에 미치다'가 12일 음란물 논란에 대한 대책을 발표했다.

이 채널의 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 불법 성적 촬영물이 게시됐다는 논란이 일고 조준기 대표가 극단적 선택을 해 숨진 지 2달여 만에 처음 나온 입장이다.

여행에 미치다는 이날 오후 공식 인스타그램과 페이스북을 통해 "이번 사건은 '공소권 없음'으로 종결되었음을 사법기관으로부터 통보받았다"고 밝혔다.

여행에 미치다 측은 "유사한 일이 재발하지 않도록 전 직원 대상 성 윤리 교육을 완료했다"며 "근본적인 개선을 위해 외부 전문가들이 참여한 '재발 방지 위원회'를 구성했고, 위원회를 통해 마련된 대책에 따라 내부 시스템을 지속해서 점검하고 개선하겠다"고 강조했다.

이어 "이번 사건으로 불쾌감과 실망감을 느끼셨을 모든 분께 다시 한번 사과드린다"며 "아껴주신 모든 분께 신뢰받을 수 있도록 새롭게 거듭나겠다"고 덧붙였다.

