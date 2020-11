[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 12일 오후 영등포구 사회복지시설 기관장 30여 명과 함께 소통하는 시간을 가졌다.

채 구청장은 사회복지 관련 현안과 기관별 주요사업 진행사항을 살피고, 영등포형 복지 네트워크 강화와 사회복지 정책 활성화에 대한 의견 소통의 장을 마련해 논의를 이어갔다.

채 구청장은 "복지사각지대 발굴과 민간 서비스 자원연계 등 구민 생활안정과 복지 증진을 위해 힘써주시는 기관장분들께 감사드리며, 사회복지기관과 긴밀한 공조로 복지사각지대 없는 더불어 잘사는 탁트인 영등포 만들어가겠다"고 전했다.

