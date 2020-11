걸그룹 '스테이씨' 데뷔…"롤모델은 소녀시대"

[아시아경제 김봉주 기자] 가요계에 정식 데뷔한 신인 그룹 스테이씨(STAYC)가 '소녀시대'를 롤모델로 꼽았다.

스테이씨는 12일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 첫번째 데뷔 싱글앨범 'Star To A Young Culture(스타 투 어 영 컬쳐)' 발매 기념 온·오프라인 쇼케이스를 열었다.

그간 걸그룹 트와이스, 에이핑크, 청하, 씨스타 등 수많은 걸그룹의 히트곡을 만든 블랙아이드필승의 노하우로 탄생된 스테이씨는 수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이 등 6명의 한국인 멤버로 구성됐다.

이날 수민은 자신의 그룹에 대해 "저희의 개성과 매력이 확실하다는 점이 차별점"이라며 "각 파트마다 다양한 분위기와 콘셉트를 만들어갈 수 있어서 저희의 다채로운 매력을 드러낼 수 있다는 것이 큰 장점"이라고 말했다.

롤모델에 대한 질문에 세은은 대표로 "소녀시대가 롤모델"이라며 "오랜 시간 함께 음악을 하고 사랑받는 팀이 되고 싶다"라고 말했다.

스테이씨의 데뷔곡 'SO BAD(소 배드)'는 서툰 사랑의 시작이지만 자신의 마음을 숨김 없이 말하는 10대의 당당함을 표현한 곡이다.

한편 스테이씨의 데뷔 싱글은 이날 오후 6시 주요 음원 사이트를 통해 발매된다.

