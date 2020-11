속보[아시아경제 임주형 기자] 강원도 인제군 보건당국은 12일 인제 6번 확진자인 50대 여성 A씨의 남편과 딸, 지인 5명 등 7명이 코로나19 양성 판정을 받았다고 밝혔다.

