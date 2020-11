뷰티 신상 '아로마티카-업사이클링 비누바', 'AHC-비건 순면 마스크'

[컬처&라이프부 최정화 기자] 클린&비건 뷰티 브랜드 '아로마티카'가 고객의 요청을 적극 반영해 업사이클링 비누바 4종을 선보였다. 컨템포러리 에스테틱 브랜드 'AHC'가 성분과 소재는 더 순해지고 효과는 더 강력해진 비건&생분해 인증까지 받은 프리미엄 순면 마스크 ‘앱솔루트 리턴 솔루션 순면 마스크’ 3종을 출시했다.

화장품 원물 업사이클링 '아로마티카 비누바'

아로마티카가 이번에 출시한 비나부 4종(샴푸, 컨디셔너, 클렌징, 주방세제)은 생활 속에서 플라스틱 프리(Plastic Free)와 제로 웨이스트(Zero Waste)를 실천할 수 있는 필환경 아이템이다.

‘지구도 살리고, 피부도 살리자(SAVE THE SKIN, SAVE THE PLANET)’는 아로마티카의 기업 철학과 플라스틱 포장재가 발생하지 않는 고체형 클렌저를 만들어달라는 고객 요청이 만나 오랜 연구개발 끝에 완성된 제품이다.

‘로즈마리 스칼프 스케일링 샴푸 바’는 100% 천연유래 성분으로 만들어진 약산성 샴푸 바로 모공 속 묵은 각질을 제거하는데 효과적이다. ‘로즈마리 헤어 씨크닝 컨디셔닝 바’는 유기농 바바수, 모링가, 아르간 오일이 함유돼 있어 부스스하고 건조한 모발에 천연 보습막을 형성하고, 탄력과 부드러움을 회복하도록 도와준다. ‘티트리 밸런싱 클렌징 바’는 얼굴뿐 아니라 트러블로 고민 중인 바디에도 사용할 수 있는 올인원 클렌징 바이다. ‘로즈마리 주근깨 주방세제 바’는 설탕, 소금, 베이킹소다, 옥수수 전분 등 천연 원료로 만든 1종 고체 주방세제로, 잔류 세제에 대한 걱정 없이 과일이나 채소와 같은 먹거리 세척도 가능하다.

이번 신제품은 포장재는 물론 비누 재료까지 업사이클링해 만들어 더욱 특별하다. 패키지는 사탕수수 잔여물로 만든 재활용지를 사용했고, 비누 속 알갱이가 보이는 클렌징 바와 주방세제 바의 경우 실제 화장품 제조 시 사용한 티트리, 로즈마리 원물을 업사이클링해 만들었다. 환경을 생각한 것은 물론 이 알갱이들은 스크럽 역할을 해 설거지 잔여물 제거에도 효과적이다.

비건&생분해 인증으로 환경까지 생각한 친환경 소재 100% 'AHC 순면 마스크 시트'

기존의 순면 마스크를 업그레이드해 출시한 AHC '앱솔루트 리턴 솔루션 순면 마스크'는 피부 자극을 최소화한 100% 순면 마스크 시트에 자연에서 찾은 핵심 성분을 함유한 앰플을 담았다.

자연 원면만을 100% 사용해 부드러운 사용감으로 피부 자극을 최소화한 프리미엄 순면 시트와 강력한 보습 효과가 100시간이나 지속되는 것이 특징이다.

오코텍스 1등급과 로하스 인증은 물론 비건 및 생분해 인증까지 완료해 피부 건강은 물론 환경까지 생각한 100% 순면 마스크 시트를 사용했다. 마스크팩 시트가 머금은 앰플에는 AHC의 독자 개발 성분인 ‘SPA DERM-5 Complex’가 함유돼 강력한 보습 효과가 100시간이나 지속된다. 보습에 탁월한 효과를 지닌 5가지 히아루론산과 피부 장벽을 구성하는 주요 요소인 5가지 세라마이드를 리포좀 기술로 담아내 자극으로 예민해진 피부 장벽을 개선하고 에스테틱 보습 케어를 받은 듯 촉촉한 보습 케어를 선사한다.

최정화 기자(라이킷팀) choijh@asiae.co.kr