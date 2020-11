‘세계 최초’ 비대면 비즈니스 ‘2020 한·화상 비즈니스 위크’ 개막

[아시아경제 영남취재본부 민도식 기자] 경남도와 창원시가 12일 한국중화총상회, 한국 부·울·경 중화 총상 회와 공동으로 세계 최초 비대면 비즈니스 ‘2020 한-세계화상 비즈니스위크’를 개최했다.

한-세계화상 비즈니스위크는 화상(華商) 기업과 한국기업 간 관계(네트워크) 형성, 교역 확대가 목적인 기업 간 교류(B2B) 행사로 이날부터 3일간 펼쳐진다. 한국에서 화상과 국내기업이 만나는 것은 이번이 처음이다.

온라인으로 구축된 홍보기반(플랫폼)인 ‘오아시스’와 산업군별 기업 전시기반인 ‘KWCE.NET’으로 화상 기업과 국내기업이 1대 1 교류한다. 온라인 전시와 홍보에 필요한 무대는 창원컨벤션센터에 마련됐다.

개막식에는 김경수 경남도지사, 허성무 창원시장, 송영길 국회 외교통일위원장, 싱하이밍 주한 중국대사, 김영주 한국무역협회장 겸 신 남방비즈니스연합회장, 한철수 창원상공회의소 회장 등이 참석했다.

국내 기업은 두산중공업, LG전자, LG유플러스, 현대로템, SK텔레콤 등 대기업은 물론 브랜드 K 기업과 글로벌 강소기업, 스타트업 등 477개사가 참가했다.

문재인 대통령은 축하 영상 메시지를 통해 한국과 화상은 연대와 협력, 성장의 동반자임을 강조했다. 또 이번 행사를 통해 상호 간에 신뢰가 깊어지고 경제 지평을 함께 열 수 있는 관계가 되길 기원해 참석한 세계 화상들로부터 호응을 받았다.

화상은 싱가포르와 태국, 말레이시아 등 동남아 주요 10개국의 중화총상회 회장들이 대거 참석했고 태국의 대표기업인 CP그룹 등 전 세계 1000여 개의 화상 기업이 참가해 열기를 더했다.

이번 행사는 신남방정책특별위원회와 중소벤처기업부가 후원해 정부의 ‘신남방 정책’과 브랜드K 등도 연계해 진행한다.

김경수 경남도지사는 “이번 한-화상 비즈니스위크가 제조업이 나가야 할 길은 무엇인지, 이 위기를 기회로 만들기 위해 서로 연대하고 협력하는 좋은 만남이 되길 기대한다”고 말했다.

허성무 창원시장은 “이번 행사를 문재인 대통령께서 주목하고 화상과 새로운 교류의 장을 펼친 창원시의 노력을 치하해 영광스럽게 생각한다”며 “화상과의 교역을 통해 창원과 한국기업이 코로나 경제위기 극복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

경남도와 창원시는 3일간의 일정 동안 다양한 세부 프로그램을 통해 지역산업과 기업들의 홍보에 나선다. 12일에는 중기부 추천 중소기업 9개사와 창원에 있는 유망 중소기업의 제품을 홍보한다.

13일에는 창원에 있는 연구기관과 연계한 소재·부품·장비 중심의 ‘K-tech 세션’을 통해 한국의 기술력을 선보이고 수소 경제와 관광 등 경남의 미래 먹거리 산업을 알릴 계획이다.

마지막 날인 14일에는 창원시가 수소 경제의 중심이 될 수소 교통수단(모빌리티) 보급 계획 안내와 스마트 수소 버스 시승 등 관련 기술 체험행사를 진행할 예정이다.

영남취재본부 민도식 기자 mds7242@asiae.co.kr