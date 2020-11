제주에서 멸종위기종 ‘푸른바다거북’ 사체 발견

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주에서 멸종위기종인 푸른바다거북 사체가 발견됐다.

제주해양경찰서에 따르면 지난 11일 오후 3시 48분경 제주시 조천읍 신흥방파제 인근에서 낚싯줄에 걸린 거북이가 있다는 주민 신고를 받고 현장에 도착해 사후 4~5일 된 것으로 추정된 푸른바다거북을 확인했다.

죽은 푸른바다거북은 길이 75cm 폭은 50cm 무게는 약 30kg 정도이고 외관상 불법으로 포획된 흔적이 없어 관할 지자체인 조천읍사무소에 인계했다.

제주해양경찰서 관계자는 “푸른바다거북은 바다거북과에 속하는 유일한 종으로, 모두 멸종위기종으로 설정돼 현재 우리나라를 포함 대부분 국가에서 보호조치가 내려져 있다”며 “채집과 가해 도살 및 포획이 금지돼 있으므로 사체를 발견하더라도 즉시 해양경찰에 신고해줄 것”을 당부했다.

