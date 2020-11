전남유아교육진흥원 ‘혁신유치원 관리자 연수’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남유아교육진흥원은 12일 전남 도내 공?사립 유치원 관리자 30명을 대상으로 ‘2020. 혁신유치원 운영을 위한 관리자 역할훈련 직무연수’를 실시했다고 밝혔다.

이번 연수는 지난달 29일부터 지난 9일까지 혁신유치원 이해 및 민주적 유치원 문화 조성을 위해 진행했다.

강사로 나선 장성모 해남교육장은 ‘유치원 혁신문화 확산에 필요한 관리자의 리더십과 미래를 담은 유치원 상’을 제시했고, 회현초등학교 주중일 교장은 ‘혁신유치원 김원장은 무엇으로 사는가?’ 라는 주제로 “코로나에 대한 성찰과 함께 유치원 민주주의로 유아의 삶을 가꾸는 것이 관리자가 걸어갈 길이다”고 강의했다.

참석자들은 ‘2019 개정누리과정 및 혁신 전남유아교육 정책’과 관련해 역량 및 학습자 중심 교육을 고민하는 시간을 가졌다. 연수 마지막 날은 소통과 공감을 위한 퍼실리테이션으로 실행역량을 강화하는 교육으로 마무리했다.

김진 원장은 “따뜻한 공감과 열린 생각으로 모두가 행복한 유치원 만들기를 위해 노력하는 관리자들의 열정을 느꼈다”며 “유아교육진흥원도 앞으로 혁신유치원 운영의 리더로서 역할을 잘 수행할 수 있도록 더욱 질 높은 연수를 지원하도록 노력하겠다”고 밝혔다.

