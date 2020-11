장성군, 16일부터 ‘예술인 긴급복지’ 접수

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 오는 16일부터 27일까지 ‘예술인 긴급복지 지원’ 신청을 받는다고 12일 밝혔다.

1인당 50만 원씩 지원되는 이번 사업은 코로나19 장기화로 경제적 어려움을 겪고 있는 지역 문화·예술인의 생활 안정과 창작활동 기반 마련을 위해 추진되는 사업이다.

대상은 지난 6월 30일 이후 군에 주소를 두고, 오는 27일까지 한국예술복지재단에 예술활동증명을 완료한 예술인이다.

또 중위소득 120% 이내에 있는 예술인이어야 지원 대상에 포함될 수 있다.

단, 중위소득이 130% 이상이거나 국·공립문화예술기관 소속 예술인은 지원 대상에서 제외된다.

신청은 제출 서류(지원신청서, 개인정보 수집 및 이용 동의서, 예술활동 증명서, 건강보험자격득실 확인서, 건강보험 납부확인서(직장가입자만), 주민등록초본, 본인 명의 통장 사본)를 가지고 문화관광과로 방문 또는 우편 접수하면 된다.

