검찰, ‘요양병원’ 의혹 관련 윤석열 총장 장모 소환조사

[아시아경제 최석진 기자] 추미애 법무부 장관의 지시에 따라 윤석열 검찰총장 측근과 가족들에 대한 수사를 진행 중인 검찰이 윤 총장의 장모를 소환조사 중이다.

서울중앙지검 형사6부(부장검사 박순배)는 12일 오전 윤 총장의 장모 최모씨를 소환해 최씨가 공동이사장으로 근무했던 파주 요양병원 관련 여러 의혹들에 대해 조사 중이다.

최씨는 2012년 10월 2억원을 투자해 동업자 구모씨와 함께 의료재단을 세운 뒤 경기도 파주에 한 요양병원을 설립했다.

그런데 2013년 5월부터 2년간 국민건강보험공단으로부터 이 병원이 요양급여 22억원을 부정수급한 사실이 적발돼, 최씨의 동업자 3명이 의료법 위반 및 사기 혐의로 유죄 판결을 받았다.

그 과정에서 최씨는 2014년 5월 이사장직에서 물러나면서 병원 운영에 관한 책임을 묻지 않는다는 ‘책임면제각서’를 받았다는 이유로 기소를 면했다.

그리고 지난 4월 최강욱 열린민주당 대표 등은 최씨가 불기소 처분되는데 윤 총장이 개입했다는 의혹을 제기하며 윤 총장과 최씨를 고발했다.

추 장관은 지난달 수사지휘권을 행사해 해당 사건에 대한 윤 총장의 수사지휘권을 배제시키고 수사팀 강화를 지시했다.

