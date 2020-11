창원대, ‘셀디데이’ 비교과의 날 행사 개최

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 창원대는 대학혁신지원사업의 하나로 창원대 중앙도서관 일원에서 ‘셀 디데이(비교과의 날)’ 행사를 개최했다고 12일 밝혔다.

창원대 교육 혁신본부 창의융합교육원과 학생교육평가단이 주최한 행사는 오는 18일까지 ‘슬기로운 창대 생활, 비교과 대방출’이라는 주제로 비교과 홍보 참여 프로그램, 우수사례 시상 및 전시 등을 통해 비교과 알리기와 성과 확산의 시간이 마련된다.

이날 행사는 비교과 프로그램 참여 학생들에 대한 시상식이 진행됐으며 ▲2020학년도 학습 포트폴리오 공모전(24편) ▲학생 포트폴리오 경진대회(5편) ▲CWNU비교과 창의 콘텐츠 공모전(6편) 등 총 35명의 학생(팀)이 수상의 영예를 안았다.

공모전을 통해 발굴한 24편의 단과대학별 학습 포트폴리오 우수사례의 성과를 공유하고 학내 확산을 위해 오는 18일까지 수상작 전시도 함께 진행된다.

비교과 인식 제고와 비교과 활성화를 위해 학내 비교과 운영 부서 및 비교과 관련 제도를 안내하고 비교과 가이드북도 배포한다. 특히 비교과 교육과정 개선을 위한 설문 조사, 비교과 초성 퀴즈, 마린이 동행 이벤트, SNS 비교과 나눔 이벤트, 메이커 아지트 식품 3D프린터 체험 등 다양한 참여 프로그램을 진행한다.

창원대 창의융합교육원 허철구 원장은 “이번 행사가 학생들에게 대학 생활은 물론 삶에 필요한 역량들을 기를 수 있는 비교과 활동에 적극적으로 참여하는 계기가 됐을 것”이라고 했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr