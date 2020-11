광주시, 13~14일 대한민국 김치 경연대회 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 오는 13일과 14일 광주김치타운에서 대한민국 김치경연대회와 김치응용요리 경연대회를 개최한다고 12일 밝혔다.

올해로 제27회째를 맞이하는 광주세계김치랜선축제에서 전국 요리대회 가운데 유일하게 대통령상을 수여하는 ‘대한민국 김치경연대회’는 13일에, 김치의 세계화와 저변확대를 위한 ‘김치응용요리 경연대회’가 14일에 각각 진행된다.

4개월 동안의 모집공고를 통해 서류심사를 통과한 김치경연대회 참가자 20명과 김치응용요리대회 참가자 17팀(2인)이 참가하며, 식품관련 전문가로 구성된 심사위원단이 재료의 구성과 창의성, 완성도 등을 종합적으로 평가해 영예의 대상 수상자를 결정한다.

특히 이번 광주세계김치축제가 온라인으로 개최되는 만큼 관심 있는 시민들이 누구나 손쉽게 시청이 가능하도록 경연대회 전 과정을 온라인으로 중계할 예정이며, 축제공식 홈페이지에서 정확한 내용을 확인할 수 있다.

김현중 시 생명농업과장은 “김치경연대회는 전국에 숨어있는 김치 장인 발굴과 가족 간, 세대 간 김치문화 전승을 위해 개최하고 있다”며 “김치종주도시로서 이미지 제고 및 우리지역 김치산업 발전을 위해 광주세계김치축제에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

