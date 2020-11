경남도, ‘2020 한-세계화상 비즈니스위크’ 개최

문재인 대통령도 영상으로 축하 전해

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도 창원시, (사)한국중화총상회, (사)한국부울경중화총상회와 공동으로 주최한 ‘2020 한-세계화상 비즈니스위크’가 12일부터 3일간의 일정을 시작했다.

‘한-세계화상 비즈니스위크’는 전 세계, 특히 동남아 시장에서 막강한 경제력과 시장지배력을 갖춘 화상(華商) 기업과 한국기업 간 관계(네트워크) 형성과 교역 확대가 목적인 기업 간 교류(B2B) 행사다. 한국에서 화상과 국내기업이 만나는 것은 이번이 처음이다.

행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 온라인 기반으로 진행되며. 온라인으로 구축된 홍보기반(플랫폼)인 ‘오아시스’ 와 산업군별 기업 전시기반(플랫폼)인 ‘KWCE.NET’이 화상 기업과 국내기업 간 1:1 교류의 장이 된다.

국내 기업은 두산중공업, LG전자, LG유플러스, 현대로템, SK텔레콤 등 대기업은 물론 브랜드 K 기업과 글로벌 강소기업, 새싹기업(스타트업) 등 477개사가 참가했다.

화상 측에서는 싱가포르와 태국, 말레이시아 등 동남아 주요 10개국의 중화총상회 회장들이 대거 참석했고, 태국의 대표기업인 CP그룹 등 전 세계 1000여개의 화상기업이 참가했다.

뿐만 아니라 미래 교통수단(모빌리티), 신재생에너지, 산업기계류, 항공, 전기 및 전자제품, 정보통신기술(ICT), 식품, 소비재, 금융, 문화콘텐츠, 관광 등 전망이 밝은 업종들이 모두 망라됐다.

이번 행사는 신남방정책특별위원회와 중소벤처기업부가 후원해 정부의 ‘신남방 정책’과 대한민국 대표 공동 브랜드(‘브랜드K’) 등도 연계해 진행되며, 이와 관련해 문재인 대통령도 영상으로 축하 인사를 전해 정부의 기대가 크다는 점을 알렸다.

김경수 도지사도 환영사를 통해 “이번 한-화상 비즈니스위크가 제조업이 나가야 할 길은 무엇인지, 이 위기를 기회로 만들기 위해 서로 연대하고 협력하는 좋은 만남이 되길 기대한다”며 “우리 경남에 찾아오는 화교 기업에 아낌없는 지원을 하겠다”고 말했다.

