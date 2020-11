[아시아경제 이기민 기자] 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 27,400 전일대비 1,100 등락률 -3.86% 거래량 763,183 전일가 28,500 2020.11.12 15:16 장중(20분지연) 관련기사 '방산 호조' 한화에어로, 3분기 영업이익 943억원…전년比 65%↑한화에어로, 3분기 영업익 943억원…전년대비 65%↑기계·항공제조 업계, '금융연대'…中企에 3000여억 지원 close , 한화테크윈, 한화디펜스, 한화파워시스템, 한화정밀기계 등 5개사는 12일 2021년도 정기 임원 인사를 실시했다.

◇한화에어로스페이스 (4명)

▶전무 류재규

▶상무 남형욱

▶상무보 김성조, 이준원

◇한화테크윈 (2명)

▶상무 김기철

▶상무보 노승인

◇한화디펜스 (4명)

▶상무 이부환

▶상무보 손승현, 정형동, 조상환

◇한화정밀기계 (2명)

▶상무보 석명균, 김성국

◇한화파워시스템 (1명)

▶전무 손영창

