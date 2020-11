시진핑 주석, 이르면 이달 말 방한 가능성 대두

미 바이든 행정부 공식 출범 전 한국 방문 추진중인 듯

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 시진핑 중국 국가 주석의 한국 방문이 연내 성사를 목표로 추진중인 것으로 전해졌다.

12일 베이징 소식통에 따르면 중국 정부는 이달 말 또는 내달 초중순 시 주석이 방한하는 방안을 준비 중인 것으로 알려졌다.

시 주석의 방한이 이뤄지면 고고도 미사일 방어체계(THAADㆍ사드) 문제로 소원해진 한중 관계 복원과 경제 협력 강화 그리고 북핵 문제 등을 논의할 것으로 보인다.

한중 양국은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 안정 후 시 주석의 방한을 조기에 성사하기로 합의한 바 있다.

싱하이밍 주한 중국대사는 지난 3일 더불어민주당 이낙연 대표를 만나 "시진핑 주석의 한국 방문 계획은 여전히 흔들림이 없다"는 입장을 밝힌 바 있다.

중국 주재 한국대사관도 지난달 국정감사에서 시 주석의 방한이 조기에 성사되도록 중국 측과 지속 협의할 것이라고 밝혔다.

지난 8월 양제츠 중국 외교 담당 정치국원이 한국을 방문해 시 주석의 방한 문제를 다시 논의했으나 한국에서 코로나19 집단 감염이 확산하면서 중단됐다.

중국은 아세안(ASEANㆍ동남아시아국가연합) 화상 정상회의가 끝나고 내년 일정을 준비하기 직전인 이달 말 또는 내달 초중순을 시 주석의 방한 적기로 보고 있다는 게 베이징 외교가의 일반적인 견해다.

중국 일각에서는 동맹을 강조하는 조 바이든 미국 행정부가 내년에 들어서면 미국을 의식해 시 주석의 방한이 더욱 힘들어질 수 있어 연내 마무리를 지어야 한다는 분위기도 전해진다.

한 소식통은 "동맹을 강조하는 바이든 행정부가 들어서기 전에 시 주석이 방한해야 한다는 중국 내 분위기가 있다"면서 "또한 일본 정부가 시 주석의 방일이 무산된 뒤 대중국 강경 자세로 돌아섬에 따라 한국을 카드로 이용할 필요가 있다는 견해도 있다"고 전했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr