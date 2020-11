광주 북구의회, 의정동우회와 간담회 진행

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구의회(의장 표범식)는 지난 11일 전직 북구의회 의원들로 구성된 북구 의정동우회(회장 이홍식)회원들을 초청해 간담회를 진행했다고 12일 밝혔다.

이번 간담회에서 북구의회와 의정동우회는 지역 현안 문제 해결과 의회의 역할 및 의정활동 노하우 등 격의 없이 다양한 의견을 논의했다.

또 지속적인 만남을 통해 상호간 정보공유를 활성화 하고 의회 주관 행사에도 적극적으로 참여하기로 했다.

표범식 의장은 “그동안 다양한 분야에서 구의회와 지역발전을 위해 헌신해 주신 선배 의원님들께 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “후배 의원들이 44만 북구민을 위해 올곧게 의정활동을 해 나갈 수 있도록 많은 지도와 격려를 부탁드린다”고 말했다.

이홍식 의정동우회장은 “코로나19 장기화 및 경기침체 등 어려운 상황에서도 주민의 안전과 행복한 삶을 위해 노력하고 있는 의장을 비롯한 후배 의원들에게 깊이 감사하고 있다”며 “선배로서 많은 자긍심과 긍지를 갖고 있는 만큼 앞으로도 지역발전에 조언과 관심을 아끼지 않겠다”고 전했다.

