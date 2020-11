부산과학기술대, 한국토요타자동차와 가족회사 협약 체결

글로벌 자동차 산업 환경변화 대응 전문가 양성 협력키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산과학기술대학교(총장 강기성)는 11일 대학 내 본관 중회의실에서 한국토요타자동차(대표이사 타케무라 노부유키)와 가족회사 협약을 체결했다.

부산과기대 자동차학과와 맺은 이번 협약에 따라 관련 분야 전문인력 양성을 위한 상호 협력시스템이 구축될 예정이다.

협약식에는 강기성 총장 등 대학과 한국토요타자동차 관계자 10여명이 참석했다. 두 기관은 4차 산업에 따른 자동차 산업 환경 변화에 대응하는 차세대 자동차 전문가 양성을 위한 협력 체제를 가동할 계획이다.

두 기관은 △전문인력 육성 사업과 관련한 상호지원 △우수 인력 지원에 따른 취업 지원 △차량 및 실습 교보재의 지원 △상호 인적교류 및 정보교류 등을 추진한다.

강기성 총장은 “최근 글로벌 자동차 시장은 전기차와 수소차, 자율주행차 등 4차 산업혁명 도래에 따라 급격하게 산업 환경이 변하고 있다”며 “세계 최고 수준의 자동차 회사인 토요타자동차와 협력해 재학생의 취업기회를 확대하고 글로벌 현장의 우수한 기술을 경험하는 데 많은 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

