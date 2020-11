국토부 "방글라데시 메그나 대교 우선사업권 확보"

[아시아경제 문제원 기자] 정부는 방글라데시 정부와의 협의를 통해 방글라데시 메그나 대교(Meghna Bridge) 건설사업 우선사업권을 확보했다고 12일 밝혔다.

국토교통부에 따르면 양국 정부는 인터넷 상에서 열리는 세미나를 뜻하는 웨비나(Web-seminar)를 통해 양국 간 인프라 개발을 위한 공동 협의체를 열고 이 같은 내용을 결정했다.

메그나 대교 건설사업은 방글라데시 수도 다카의 메그나 강을 연결하는 총 24㎞ 연장의 교량을 짓는 것으로, 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)와 대우건설·현대건설·한국도로공사로 구성된 컨소시엄이 추진할 계획이다.

양국 간 공동협의체는 방글라데시 인프라 개발을 빠르고 효과적으로 추진하기 위해 지난해 4월 KIND와 방글라데시 민관협력청(PPPA) 간에 양해각서를 체결하면서 결성됐다.

이후 지난 1월 다카 순환철도 등 3개 사업에 대해 국내 기업이 우선사업권을 획득했고, 이번 회의를 통해 10억 달러 규모의 메그나 대교 사업도 따냈다.

메그나 대교 사업은 PPP사업(민자사업)으로 우선사업권을 확보한 우리 측이 사업 개발을 독자적으로 진행하며, 향후 방글라데시 측과 사업 계약 이후 설계, 시공, 금융, 운영 등을 총체적으로 담당하게 된다.

양국 간 인프라 개발을 위한 공동 협의체는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 때문에 웨비나 방식으로 개최됐으며, 우리 측에선 김현미 국토부 장관이, 방글라데시 측에선 살만 파즐러 라흐만 총리 특별보좌관이 대표로 참석했다.

정부는 사업의 첫 단계인 사업타당성 조사에 즉시 착수해 사업 개발을 구체화할 예정이다.

박재순 국토부 해외건설정책과 과장은 "방글라데시 정부는 국가 경제성장의 중추가 되는 인프라 개발을 빠르고 효과적으로 추진하기 위해 우리 정부와의 협력을 원하고 있다"며 "앞으로 우리 해외 인프라 진출에 있어서 양국 정부 간 협력 기반의 투자개발 사업 모델을 확산 시켜나갈 것"이라고 말했다.

