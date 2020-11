울산 혁신도시에 아세안 영화 ‘무료 자동차극장’ 열려

울산시, 이전 공공기관과 함께 11월 12일~14일 4편 상영 … 음식·공연 행사도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 중구 혁신도시 내 신세계백화점 부지에서 12일부터 14일까지 사흘간 ‘아세안 영화’ 무료 자동차 극장이 열린다.

이번 행사는 울산시와 중구, 한국산업안전보건공단, 한국에너지공단, 울산항만공사 등 지자체와 혁신도시 이전 공공기관이 공동으로 코로나 블루 극복과 아세안 국가와의 문화적 유대감 형성을 위해 마련했다.

‘떠나지 않는 여행, 드라이브 인 아세안(Drive In ASEAN)’이라는 테마로 평소 쉽게 접할 수 없는 아세안국가 영화 4편을 감상할 수 있다.

또 색소폰?통기타 연주와 성악, 집시음악, 대중가요 등 다양한 장르의 음악공연이 펼쳐진다.

또한 아세안국가의 전통 음식을 맛볼 수 있는 무료 푸드트럭도 준비돼 듣고 보고 맛보면서 다채로운 행사로 진행된다.

영화관람은 11일까지 선착순 사전예약으로 영화당 100대를 모집했다.

상영영화는 12일에는 선생님의 일기(태국, 멜로·로맨스), 13일에는 쩌마라 가족 이야기(인도네시아, 가족오락), 14일에는 비밀요원 알리(말레이시아, 애니메이션), 좀비워(싱가포르, 드라마)이다.

울산시 관계자는 “앞으로도 이전공공기관과 협업해 지역주민을 위한 다양한 문화사업을 벌일 계획”이라고 말했다.

행사는 코로나19 예방 수칙을 지켜 진행된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr