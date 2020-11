文대통령, 노태강 스위스 대사에 "2032년 남북 올림픽 공동개최 노력" 당부

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 10일 노태강 주스위스 신임 대사에게 "국제올림픽위원회(IOC)와 좋은 인연 잘 살려서 도쿄올림픽 남북 동반입장, 2032년 남북 올림픽 공동개최 등을 잘 협의해 올림픽이 세계평화의 대제전으로 거듭날 수 있게 되길 노력해 달라"고 당부했다고 청와대가 전했다.

임세은 청와대 부대변인은 이날 신임 대사 신임장 수여식 관련 서면브리핑을 통해 이같이 밝혔다. 노 주스위스 신임 대사는 지난 정부 당시 박근혜 전 대통령으로부터 '참 나쁜 사람'으로 지목돼 좌천됐다가 문재인 정부 들어 문화체육관광부 2차관으로 발탁됐던 인물이다.

문 대통령은 이날 노 신임 대사 외에도 조현옥 주독일대사, 유대종 주프랑스대사, 추규호 주교황청대사, 이원익 주터키대사, 강석희 주에티오피아대사, 이상수 주리비아대사, 김정호 주동티모르대사, 이은철 주우루과이대사, 손용호 주마다가스카르대사 등 10명에게 신임장을 수여했다. 수여식은 이날 오전 11시 청와대 본관에서 10개국 신임 대사 및 가족들이 참석한 가운데 진행됐다.

임 부대변인에 따르면 문 대통령은 신임장 수여 후 진행된 비공개 환담에서 "코로나 상황에서 대사들을 보내는 마음이 가볍지 않고 걱정이 앞선다"면서 "코로나 상황이 언제까지 지속될지 알 수 없지만 현지 교민의 안전에 각별히 챙겨달라"고 당부했다. 이어 "전 세계의 모범이 되고 있는 K-방역의 전도사가 돼 자긍심을 가지고 해당국의 방역에 적극 협력하며, 코로나 위기 이후를 준비할 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜의 발전 아이디어도 모색해 달라"고 덧붙였다.

아울러 추 주교황청대사에게 "교황이 대한민국과 국민을 각별히 생각해 주고 한반도 평화를 위해 많은 기도를 해주심에 감사를 전해 달라"고 말했다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr