'신당 창당' 띄운 안철수...지상욱 "反文연대 해서 주인 되겠다는 생각 그만하시라"

지도부도 선 그어…김종인 "관심 없다" 일축

[아시아경제 김수완 기자] 지상욱 국민의힘 여의도연구원장이 '신당 창당론'을 내세운 안철수 국민의당 대표를 향해 "반문(反文) 연대해서 주인이 되겠다는 생각만 하시는데, 이제 그만하시라"라고 비판했다.

지 원장은 9일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "정치입문 9년 만에 5번 창당인가"라며 "무조건 야권이라고 모두 통합해야 혁신이 아니다. 그럼 정의당도 야권인데 통합 대상인가"라고 이같이 지적했다.

지 원장은 "혁신, 혁신 많이 들었다"며 "도대체 무엇을 하시자는 것인지 아직도 국민은 이해를 못 한다"고 거듭 지적했다.

그러면서 "그냥 반문 연대해서 주인이 되겠다는 생각만 하는데, 이제 그만하라. 많이 쪼그라들었다"고 꼬집었다.

앞서 안 대표는 지난 6일 국민의힘·국민의당 의원들의 공동연구모임인 국민미래포럼 세미나에서 "새로운 혁신 플랫폼을 만들어 비전·정책을 얘기해야 국민이 관심을 가질 것이고, 유일한 결론은 야권 재편"이라고 주장한 바 있다.

안 대표는 9일 열린 최고위원회의에서도 "단순히 반문연대, 반민주당 연대가 아니라 대한민국 변화와 혁신의 비전을 생산하고 실천할 수 있는 개혁연대·미래연대·국민연대가 필요하다"며 야권(野圈)을 재편하겠다는 뜻을 재차 내비쳤다.

이에 대해 국민의힘 지도부는 안 대표의 주장에 선을 그었다. 김종인 비상대책위원장은 이날 최고의원회의를 마치고 기자들과 만나 "(국민의힘 소속 일부 의원들이) 안 대표의 얘기에 대해 동조하느냐 안 하느냐에 대해서는 관심 없다"라면서 "우리 당이 어느 한 정치인이 밖에서 무슨 소리를 한다고 거기에 휩쓸리거나 할 그런 정당이 아니다"고 했다.

주호영 원내대표도 "지금 시점에서 안 대표가 주장하는 창당이라든지 혁신형 플랫폼이 가능한지 회의적이다"고 부정적인 견해를 밝혔다.

반면 당내 일부에서는 안 대표 제안을 환영하는 목소리도 나오고 있다. 장제원 의원은 "안 대표가 주장한 야권재편론을 깊게 고민해 볼 필요가 있으며, 서둘러서 해야 할 일"이라며 "국민의힘의 당세만으로 어려운 정국을 돌파하고 다가오는 보궐선거와 대선에서 승리하기 힘들기 때문"이라고 밝혔다.

조경태 의원도 같은 날 연합뉴스와 통화에서 "신당론을 무시할 필요는 없다. 우리 당이 고려하는 것 중 하나가 될 수는 있을 것"이라며 "야권 단일 대오를 목표로 어쨌든 이기는 선거를 해보자는 게 내 생각"이라고 했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr