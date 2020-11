경북도 가축방역평가 '대상'은 경산시 … 최우수는 안동시·예천군

우수상에 김천시·문경시·성주군·고령군

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 9일 도지사 접견실에서 이철우 도지사와 시·군 부단체장들이 참석한 가운데 가축방역 추진실적 평가 우수 시·군에 대한 시상식을 마련했다.

올해 가축방역 추진실적 평가에서 영예의 대상은 경산시에 돌아갔다. 최우수상에는 안동시·예천군, 우수상에 김천시·문경시·성주군·고령군이 각각 선정됐다. 대상 지자체에는 기관표창과 함께 시상금 500만원이 수여됐다. 최우수상에는 표창과 시상금 300만원, 우수상에는 표창과 시상금 100만원이 전달됐다.

평가는 23개 시군을 대상으로 구제역·조류인플루엔자·아프리카돼지열병 질병대응, 가축전염병 관리대책, 인수공통전염병 관리, 질병예찰 및 방역 훈련 등 가축방역사업 추진 실적과 단체장의 방역 의지 등 7개 분야 16항목에 걸쳐 이뤄졌다.

대상을 수상한 경산시는 철새도래지 출입차량 비대면 관리, 경산시 양돈협회와의 협조로 소규모 양돈 전 두수 도태 등 아프리카돼지열병 차단을 위한 농가의 적극적인 자율방역을 이끌어냈다는 평가를 받았다.

최우수로 선정된 안동시는 방역취약지역 출하 가금관리 체계 구축 및 농장 출입구 소독장비 설치, 예천군은 인수공통전염병 비발생 관리체계와 양돈농가 울타리 설치사업 100% 추진 등 다양한 우수사례를 발굴한 공로를 인정받았다.

이철우 도지사는 시상식에서 "재난형 가축 질병은 시·군 방역현장에서의 역할이 무엇보다 중요하다"고 강조하면서 방역 최일선에서 '청정 경북'을 사수하고 있는 직원들 노고를 치하했다.

