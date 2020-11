정지권 서울시의원 "서울지하철 공공와이파이 성수역~신설동역 시범 구간 선정 추진" 촉구

지하철 공공와이파이 설치시 지난 3년간 약 2조원의 통신비 절감 효과 사라져... 2015년부터 추진되던 사업 졸속 추진으로 법정 분쟁 휘말려 올스톱 주장

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 정지권 의원(더불어민주당, 성동2)은 2015년 서울시에서 '서울지하철 통신서비스 향상계획'으로 추진된 지하철 공공와이파이 제공 사업이 서울교통공사의 졸속 추진으로 최초 계약 회사와의 법정 분쟁에 휘말려 지난 5년간 올스톱 상태라며 재추진의 동력을 얻기 위해서라도 서울시는 2호선 지선구간인 성수역~신설동역을 시범사업 구간으로 정해 ‘지하철 공공와이파이 제공 사업’을 조속히 추진할 것을 촉구했다.

정 의원에 따르면 2015년11월 서울시 행정부시장 방침인 ‘서울지하철 통신서비스 향상 계획’은 ‘지하철 통신서비스(Wi-Fi) 품질향상 및 서민 통신비 절감’을 목적으로 추진됐다.

지하철 공공와이파이 제공 사업은 계획대로만 추진됐다면 올해 2월부터면 시스템이 구축돼 정상적인 서비스를 받을 수 있었고 이로 인해 서울시민들의 통신비 절감은 향후 3년간 약 2조원의 혜택을 받을 수 있었다.

서울지하철 ‘공공와이파이 제공 사업’ 은 서울교통공사가 2016년 사업 방침을 수립, 사업자 선정에 들어갔으나 국내 이동통신 3사의 외면속에서 사업에 참여하려는 업체들이 없어 5차례 입찰과 유찰 끝에 우선 협상대상자를 선정, 2018년 2월 12일 최종 계약을 체결하면서 사업이 시작됐다.

서울교통공사는 서비스 개시일을 2020년2월12일을 목표로 사업을 추진했으나 우선협상대상자 기간통신사업자 면허 미취득과 각종 설계 도서 미흡 등으로 계약이 취소 돼 ‘서민 통신비 절감’을 목적으로 추진했던 지하철 공공와이파이 제공 사업은 올스톱 하게 됐다.

이 와중에 서울시는 전기통신사업법 위반 논란과 과학기술정보통신부의 반대를 극복, 지난 11월1일부터 지하철이 제외된 서울시 공공 와이파이 ‘까치온’ 시범서비스를 시작, 성동구와 구로구를 시작으로 11월 중순에는 은평구, 강서구, 도봉구까지 5개 자치구에 까치온 시범 서비스를 시작한다.

정지권 의원은 “서울지하철 공공와이파이 사업 불발로 시민들이 3년간 약 2조원 통신 비용을 절감할 수 있는 혜택을 받지 못하고 있다”며 “이는 서울교통공사가 성과에 급급해 졸속 추진, 서울시는 교통공사에만 맡겨 놓은 채 수수방관한 결과물”이라고 강조, “성수역~신설동역을 시범사업 구간으로 선정해 추진할 것”을 서울시에 강력히 촉구했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr